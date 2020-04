33 bemanningsleden van cruiseschip in Japan besmet met corona

Op het Italiaanse cruisechip Costa Atlantica, dat voor onderhoud in het dok ligt in de Japanse stad Nagasaki, zijn 33 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De Japanse prefectuur in Nagasaki meldt dat er verder getest wordt onder de andere bemanningsleden.

Uit testen kwam naar voren dat 33 van de 56 personen die in nauw contact stonden met een bemanningslid waarbij een dag eerder het coronavirus was vastgesteld, eveneens waren besmet.

Besmette bemanningsleden die niet ziek zijn worden aan boord gemonitord. Zieke patiënten worden overgebracht naar ziekenhuizen. Op het schip zijn 623 bemanningsleden, maar geen passagiers aan boord.