3200 jaar oud standbeeld Ramses II verplaatst

Een 3200 jaar oud standbeeld van de Egyptische farao Ramses II is donderdag verplaatst naar het atrium van het nieuwe Groot Egyptisch Museum in Cairo. De verplaatsing van 400 meter was een complexe operatie die 13,6 miljoen Egyptische ponden heeft gekost (ongeveer 880.000 euro).

Om het standbeeld te verplaatsen werd het wegdek met speciaal materiaal behandeld om te voorkomen dat deze zou bezwijken onder het gewicht van het 83 ton wegende beeld. Bij de operatie waren onder anderen ingenieurs van het leger betrokken.

Het beeld stond sinds 2006 in een opslagruimte. Voor die tijd stond het op het Ramsesplein, maar uit vrees voor aantasting door onder andere uitstoot van uitlaatgassen besloten de autoriteiten het daar weg te halen.