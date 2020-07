31 nieuwe coronabesmettingen in Suriname

In Suriname zijn er woensdag 31 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal besmettingen staat nu op 665. Hiervan zijn 434 patiënten genezen verklaard en zeventien zijn overleden, waarvan drie de afgelopen twee dagen. Het aantal actieve gevallen staat nu op 214, hiervan liggen er vijf op de intensive care. Er zijn 221 mensen in quarantaine.

Sinds woensdag geeft het Covid-19 Managementteam ook het aantal LFTU-gevallen aan. Dit staat voor Lost to follow up / migrated. Het gaat om mensen die op de een of andere manier uit het zicht van de gezondheidsautoriteiten zijn verdwenen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze na het afnemen van een test niet meer op het bekende adres aanwezig zijn.

Ook mensen die naar het buitenland vertrekken zonder dat te melden aan de autoriteiten vallen onder deze categorie. Om het overzicht voor de samenleving nog inzichtelijker te maken, zal het Covid-19 Managementteam het aantal LFTU-gevallen vanaf woensdag ook in beeld brengen.