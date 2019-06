31 arrestaties in Deens drugsonderzoek

De Deense politie heeft 31 mensen gearresteerd in het kader van een groot internationaal onderzoek naar drugs- en wapensmokkel. De verdachten zouden deel uitmaken van een van oorsprong Albanees crimineel netwerk.

„Het is een grote zaak die zich uitspreidt over heel Europa”, schrijft de Deense politie in een verklaring. Er zouden - in samenwerking met Europol - soortgelijke operaties zijn uitgevoerd in andere landen, waaronder ook Nederland, Duitsland en België. Het netwerk zou achter de smokkel zitten van wapens en 1650 kilo cocaïne en heroïne die het vervolgens heeft verspreid en verkocht.

De politie hoopt later op de dag of donderdagochtend meer arrestaties te verrichten. Eerder op woensdag werd in een bedrijfsband in Rotterdam 2,5 ton methamfetamine aangetroffen. Volgens de Deense politie staat die vangst los van haar actie.