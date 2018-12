31.000 ‘gele hesjes’ op de been in Frankrijk

Aan het begin van zaterdagmiddag zijn er naar schatting 31.000 ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) op de been in Frankrijk . Dit zei staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez op de Franse tv. Op verscheidene plaatsen in Parijs zijn er botsingen tussen de massaal uitgerukte oproerpolitie en betogers. In heel het land zijn volgens Nuñez’ ministerie in de morgen bijna 440 mensen gearresteerd.

De politie is onder meer met traangas en waterkanon in actie gekomen om blokkades bestaande uit brandende voorwerpen, planten- en vuilnisbakken op te breken. De schermutselingen zijn in verscheidene ‘avenues’ , ook op de beroemde Champs-Élysées, uitgebroken.

In heel Frankrijk betogen mensen tegen de daling van de koopkracht en tegen de regering van president Macron die daar verantwoordelijk voor zou zijn. Op verscheidene plaatsen zijn gewonden gevallen. In de buurt van Avignon bijvoorbeeld reed een chef van een supermarkt boos in op ‘gele hesjes’ die zijn bedrijf blokkeren. Daar is een van de ‘gele hesjes’ gewond geraakt. In Grenoble is voor de betoging een leider van de plaatselijke ‘gilets jaunes’, Julien Terrier, opgepakt. Betogers eisen er zijn vrijlating.