3000 mensen vast op cruiseschip in haven Zeebrugge

Drieduizend mensen op een cruiseschip dat ligt aangemeerd in de haven van Zeebrugge mogen niet van boord vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus. Vier mensen moeten uit voorzorg in quarantaine in hun kajuit blijven. „Het schip vertrekt woensdagavond naar Rotterdam als alles goed gaat en komt daar donderdag aan”, zegt een woordvoerder van de haven tegen het ANP.

Overigens vertoont geen van de vier ziektesymptomen. Een van hen is met een Duitser in contact gekomen die positief heeft getest op het coronavirus. „Paniek is dus voorlopig helemaal niet nodig”, zegt een woordvoerder.

Het gaat om het schip Aidamar dat vanuit het Engelse Southampton komt. Het schip vaart onder Italiaanse vlag en heeft 2400 passagiers en 600 bemanningsleden aan boord. Het betreft vooral Duitsers. Uitstapjes naar Brugge en Gent gaan niet door.