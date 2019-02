300 auto’s uitgebrand bij Indiase vliegshow

Bij een vliegshow in de Zuid-Indiase stad Bangalore zijn zeker driehonderd geparkeerde auto’s in vlammen opgegaan. De oorzaak was vermoedelijk een smeulende sigaret die op het droge gras was gevallen, meldde de Indiase nieuwszender NDTV.

De brand, die gepaard ging met dikke rookwolken breidde zich snel uit op het droge gras en werd aangewakkerd door de harde wind, aldus het hoofd van de gemeentelijke brandweer. Volgens de autoriteiten is niemand gewond geraakt.

De ongeveer honderd vliegtuigen die die op het terrein raakten niet beschadigd. De show in de buurt van de luchtmachtbasis van Yelahanka werd tijdelijk onderbroken. Het Indiase ministerie van Defensie heeft als organisator van de Aero India opdracht gegeven om de oorzaak van de brand te onderzoeken.

Dinsdag raakten tijdens de vliegshow twee straaljagers met elkaar in botsing. Een piloot kwam daarbij om het leven.