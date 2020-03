30 virusdoden en 143 besmettingen erbij in China

In China is het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus vrijdag opgelopen tot 3042. Dat zijn er 30 meer dan een etmaal eerder. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 143 tot 80.552, meldt de Nationale Commissie van Gezondheid van het land. Van alle besmette Chinezen zijn inmiddels 53.700 genezen. Ruim 5900 Chinezen zijn ernstig ziek.

Ook in Zuid-Korea steeg het aantal besmettingen verder. Daar kwamen er donderdag 196 gevallen bij en is het totaal aantal Zuid-Koreanen dat besmet is tot 6286 opgelopen. In totaal zijn 40 Zuid-Koreanen overleden, meldt het landelijk Centrum voor Ziektebestrijding.

Wereldwijd is het aantal geregistreerde besmettingen gestegen tot 98.420. Het aantal doden staat op 3385. Ruim 55.600 mensen verspreid over de wereld zijn genezen verklaard.

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is aan het eind van donderdag gestegen tot 82. een toename van 44 ten opzichte van een dag eerder.