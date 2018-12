30 molotovcocktails op rotonde „gele hesjes”

De politie heeft op een rotonde in het Zuid-Franse Montauban, waar ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) zaterdag betogen, bijna dertig molotovcocktails en drie bommen aangetroffen. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de vondst vrijdagmorgen leidt tot een onderzoek naar zeer ernstige misdrijven waar celstraffen tot 10 jaar op kunnen staan. De autoriteiten in Montauban vrezen „zeer gewelddadige uitbarstingen” bij protesten zaterdag.

Dan is het de vierde nationale actiedag van de spontane beweging ‘gilets jaunes’. Die ontstond in oktober in sociale media als gevolg van de steeds duurder wordende benzine en diesel. Volgens de regering moet daarmee de uitstoot van schadelijke stoffen worden beperkt. Volgens de ‘gele hesjes’ gaat het om een serie belastingen en heffingen die Fransen met lage inkomens niet meer kunnen betalen.

De regering heeft om de steeds gewelddadiger onrust te bezweren de prijsverhogingen woensdag op de lange baan geschoven.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Frankrijk aangescherpt. Nederlanders die die kant op willen, worden gewaarschuwd voor demonstraties en wegblokkades, niet alleen in Parijs maar ook elders in het land. „Daarbij kan geweld worden gebruikt.”

Het ministerie raadde mensen na de onlusten van vorig weekend al aan alert te zijn en demonstraties te vermijden, maar de waarschuwing voor geweld is nieuw. „Volg het nieuws over de plaats of het gebied waar u bent of naartoe reist bijvoorbeeld via de (sociale) media”, luidt het einde van het advies.

Ondanks de waarschuwing, krijgt Frankrijk nog wel code groen van BuZa, wat betekent dat er „geen bijzondere veiligheidsrisico’s zijn”. De andere codes zijn geel (Let op, veiligheidsrisico’s), oranje (Alleen noodzakelijke reizen) en rood (Niet reizen).