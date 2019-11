30 jaar voor Congolees voor oorlogsmisdaden

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft de voormalige Congolose militieleider Bosco Ntaganda veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De in Rwanda geboren 46-jarige Congolees pleegde de misdaden volgens het strafhof in 2002 en in 2003 in het noordoosten van Congo. Het gaat vooral om moordpartijen onder burgers, het ronselen van kindsoldaten en om talrijke verkrachtingen gepleegd door militieleden.

Ntaganda verwierf de bijnaam ‘Terminator’. Hij heeft alle achttien aanklachten tegengesproken. Hij was zeven jaar voortvluchtig toen hij zich in 2013 plotseling bij de Amerikaanse ambassade in Kigali (Rwanda) overgaf. Waarnemers menen dat hij in het nauw was gedreven door het wegvallen van steun van de Rwandese leider Paul Kagame.