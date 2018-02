30 Jaar geëist tegen ex-president Zuid-Korea

In het proces tegen de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye hebben aanklagers dinsdag dertig jaar gevangenisstraf wegens corruptie geëist. Park zou ook een boete van 90 miljoen euro moeten betalen.

Park werd in maart vorig jaar afgezet als gevolg van een corruptieschandaal. Ze was vier jaar president. Ze wordt beschuldigd van omkoping, machtsmisbruik en het lekken van staatsgeheimen. Park stelt onschuldig te zijn.

De vervolging van de 66-jarige Park valt samen met die van haar voormalige vertrouweling Choi Soon-sil. Deze hartsvriendin van Park zou omgerekend bijna 60 miljoen euro hebben afgetroggeld van grote Zuid-Koreaanse ondernemingen en haar goede band met Park te gelde hebben gemaakt. Aanklagers stellen dat Park daar bewust aan meewerkte en zo van het presidentschap een particuliere onderneming met winstbejag maakte.

Choi is eerder deze maand tot twintig jaar cel veroordeeld en is in hoger beroep gegaan, meldde persbureau Yonhap.