30 aanhoudingen rond jaarwisseling in noorden

De politie in Drenthe, Friesland en Groningen heeft tijdens de jaarwisseling dertig mensen opgepakt wegens onder meer mishandelingen, vernielingen en het bezit van illegaal vuurwerk. Ook kwamen er meer meldingen over vuurwerkoverlast en brandjes op straat dan vorig jaar.

In Groningen werd een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook werd een 22-jarige Emmenaar opgepakt die een beveiliger mishandelde en een Groninger (31) die bij een ruzie iemand tegen zijn hoofd schopte. In Geesbrug (Drenthe) moest de ME worden ingezet bij een groot vuur op straat met een groep van 50 jongeren eromheen.

Maandagavond kwam een 41-jarige man in het Friese dorp Morra om het leven door een vuurwerkongeluk. In het Friese Rotsterhaule moest een 14-jarige jongen naar het ziekenhuis gebracht worden nadat vuurwerk in de kraag van zijn jas was ontploft.

Twee doden, meerdere gewonden tijdens jaarwisseling