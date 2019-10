3 verdachten in zaak dode migranten weer vrij

Drie mensen die waren opgepakt in verband met het aantreffen van 39 dode migranten in een koelwagen in Essex zijn op borgtocht vrijgelaten. De politie meldde dat het gaat om een 46-jarige man uit Noord-Ierland en een 38-jarige man en vrouw uit de plaats Warrington in het noorden van Engeland, aldus de zender Sky News.

De bestuurder van de truck, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt maandag voorgeleid. De Noord-Ier wordt verdacht van 39-voudige doodslag, witwassen en samenzwering voor mensensmokkel en illegale immigratie.