3,7 miljoen Duitsers verdienen weinig

Van de Duitsers met een volledige baan verdienen er ongeveer 3,7 miljoen minder dan 2000 euro bruto per maand. Dat blijkt uit een antwoord van de bondsregering op parlementaire vragen van Die Linke waarop persbureau DPA zondag de hand wist te leggen. Volgens de cijfers van eind 2016 houdt 17,7 procent van de belastingbetalers met een hele werkweek (te) weinig over.

Schrijnend is nog altijd het verschil tussen het westen en oosten van Duitsland. In de voormalige DDR is het aandeel van minderbedeelde werkenden 31,2 procent, elders in het land ‘maar’ 14,7 procent. De deelstaten Mecklenburg-Vorpommern (36,7) en Saksen (34,3) springen er in negatieve zin uit. De arbeiders in Baden-Württemberg (12,4) en Hamburg (12,8) hebben aanzienlijk minder reden tot klagen.

De linkse politica Sabine Zimmermann, specialist op het gebied van sociale zaken, vindt dat het salaris van de laagstbetaalden omhoog moet. „Veel te veel werknemers worden afgescheept met een hongerloontje”, zei zei. „Door de inflatie en de explosieve stijging van de huren kom je met 2000 euro bruto niet uit. Het is bovendien een schandaal dat het oosten zo ver achterblijft.”