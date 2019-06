29 gewonden door brand in migrantenkamp Bosnië

Door brand in een opvangcentrum in de stad Velika Kladusa in het noordwesten van Bosnië zijn zaterdagmorgen 29 migranten gewond geraakt. De politie meldde dat de gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

De brand woedde in een tijdelijk opvangcentrum voor ongeveer vijfhonderd migranten. Over de oorzaak konden de Bosnische autoriteiten nog niets zeggen.

Vanuit Azië en Noord-Afrika zijn sinds begin dit jaar ongeveer 6000 migranten Bosnië binnengekomen. Ongeveer 3500 mensen zijn in opvangcentra ondergebracht. Voor de anderen is geen plek.