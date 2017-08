27 doden door zelfmoordaanslag Nigeria

Door een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn dinsdag ten minste 27 doden gevallen. Volgens de lokale media bracht een vrouw haar bomgordel tot ontploffing op een drukke markt in Konduga, niet ver van de stad Maiduguri. In de streek is de islamitische terreurorganisatie Boko Haram actief. Die is berucht wegens het rekruteren en ontvoeren van vaak jonge meisje, die na te zijn gehersenspoeld worden ingezet voor de jihad.

Twee andere zelfmoordterroristen bliezen zich op bij de toegang van een naburig vluchtelingenkamp. Behalve de daders kwam niemand om. Wel zijn er veel gewonden te betreuren, zei een hulpverlener.