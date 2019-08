258 gevangenen ontsnapt in West-Papoea

Indonesische autoriteiten maken jacht op meer dan 250 gevangenen die na een opstand uit hun cel zijn ontsnapt in de provincie West-Papoea. Ongeveer de helft van de 500 gedetineerden brak maandag uit de gevangenis van Sorong, waar een opstand uitbrak.

Oorzaak van de opstand was het oppakken van 43 studenten uit West-Papoea bij de universiteit van Soerabaja op Java. Zij zouden een Indonesische vlag in brand hebben gestoken.

Van de 258 ontsnapte gevangenen in Sorong zijn er tot dusver slechts vijf opgepakt, meldde een lokale justitiewoordvoerder. Gevangenispersoneel raakte tijdens de uitbraak gewond.

In diverse plaatsen in West-Papoea braken dinsdag opnieuw rellen uit. In de hoofdstad van West-Papoea, Manokwari, werd het lokale parlementsgebouw door brand nagenoeg in de as gelegd.

De Indonesische president Joko Widodo heeft opgeroepen tot kalmte en de regering heeft beloofd het incident in Soerabaja te onderzoeken.