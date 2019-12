25 gewonden bij explosie in Duits wooncomplex

In de Duitse stad Blankenburg (deelstaat Saksen-Anhalt) zijn vrijdag zeker 25 gewonden gevallen door een explosie in een appartementencomplex. Bewoners en andere omwonenden zijn geëvacueerd, zo meldt de lokale politie. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd.

„Het kan niet worden uitgesloten dat er meer gewonden zijn gevallen”, zegt een politiewoordvoerder. Op Twitter meldt de politie dat sommige gewonden er ernstig aan toe zijn. Op beelden is te zien dat het complex voor een deel zwartgeblakerd is.

De omgeving is inmiddels afgezet. Het lokale politiebureau fungeert als noodopvang.