24 uur geen luchtverkeer boven België

De Belgische luchtverkeersleiding sluit het luchtruim van België vanaf 22.00 uur dinsdagavond voor 24 uur. In verband met de nationale staking in België is er „geen zekerheid over het aantal medewerkers op een beperkt aantal cruciale posten” tot woensdag 13 februari om 22.00 uur, meldt het overheidsbedrijf.

Luchtverkeersleiders hoeven niet vooraf aan hun werkgever te melden of ze meedoen aan vakbondsacties. Daardoor is er onvoldoende zicht op de personeelsbezetting tijdens de staking die het land een etmaal zal treffen. „Het management neemt zijn verantwoordelijkheid om de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen”, aldus het besluit.

Ook het spoorpersoneel legt vanaf dinsdagavond het werk neer en het openbaar vervoer zal woensdag op veel plaatsen verstoord zijn. Volgens de vakbonden wordt het een staking zoals nog niet eerder is gezien.