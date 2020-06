24 nieuwe coronabesmettingen in Suriname

In Suriname zijn donderdag 24 nieuwe besmettingsgevallen met het coronavirus geregistreerd. Daarmee bedraagt het totale aantal besmettingen in het land 168. Tot nu toe zijn twee mensen overleden en negen Surinamers genezen.

Om de uitbraak van het virus onder controle te krijgen is Suriname voor twee weken in totale lockdown gegaan. De Surinamers mogen een dag per week uit hun huis om boodschappen te doen. Wie op welke dag mag winkelen wordt bepaald door de beginletter van de achternaam. Hoewel op sociale media veel geklaagd wordt over de maatregelen, lijken de meeste mensen zich er aan te houden. Supermarkten, groentestands, bakkerijen, slagerijen, apotheken en benzinestations mogen alle dagen open zijn.

De directeur van het ministerie van Volksgezondheid zei woensdag dat de situatie volgens epidemiologen nog beheersbaar is, aldus nieuwssite Starnieuws.