24 lijken uit mijnen Zimbabwe gehaald

KADOMA(ANP/BLOOMBERG) - Reddingswerkers hebben in Zimbabwe 24 lichamen uit twee ondergelopen mijnen gehaald. Dat zegt Henrietta Rushwaya, de voorzitter van een vakbond voor mijnwerkers. In de plaats Kadoma liepen afgelopen dinsdag twee goudmijnen onder nadat er een dam was doorgebroken vanwege de zware regenval. Hierdoor liep er water de mijnen binnen.

Van de 24 lichamen zijn er inmiddels 23 geïdentificeerd. Er zouden nog tientallen mijnwerkers onder de grond zitten. Zaterdag werden er al wel negen gered.

Hoofdingenieur Tapererwa Paswavaviri zei eerder al dat er rekening wordt gehouden met meer doden. Dat heeft te maken met het ontstaan van gevaarlijke gassen in de mijnen.

In Zimbabwe werken veel zelfstandige mijnwerkers, die vaak in onveilige en zelfs officieel gesloten mijnen aan de slag gaan.