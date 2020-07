24 jaar cel voor chauffeur die bus met schoolkinderen kaapte

Een Italiaanse chauffeur, oorspronkelijk uit Senegal, is veroordeeld tot 24 jaar cel omdat hij zijn bus met 51 schoolkinderen had gekaapt. Hij wilde daarmee protesteren tegen de dood van migranten.

Een rechtbank in Milaan achtte Ousseynou Sy schuldig aan gedwongen opsluiting met terroristische bedoelingen. De opgelegde straf was dezelfde die door de aanklagers was geëist.

Sy reed in maart vorig jaar met zijn schoolbus naar de luchthaven van Milaan, hoewel hij zijn 12- en 13-jarige passagiers naar een school in Crema had moeten brengen. De politie blokkeerde de bus en de kinderen wisten te ontsnappen door een achterruit die door de veiligheidsdiensten was kapotgeslagen. Sy zei destijds dat hij de stemmen van verdronken migrantenkinderen had gehoord die hem aanspoorden om actie te ondernemen.

Twee van de jongens in de bus, een Egyptenaar en een Marokkaan, kregen de Italiaanse nationaliteit als erkenning voor hun moed om anderen te helpen ontsnappen.

Italië is een belangrijke bestemming voor migranten die Europa proberen te bereiken vanaf de kust van Noord-Afrika. Vele vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee.