23 miljoen Amerikanen onverzekerd in 2026

Ongeveer 23 miljoen Amerikanen zouden in 2026 onverzekerd zijn door afschaffing van Obamacare en invoering van de nieuwe zorgwet van president Donald Trump. Het is de eerste keer dat het effect van de nieuwe zorgregels is doorgerekend.

De Affordable Care Act waarbij alle Amerikanen recht hadden op goede en betaalbare zorg en verplicht een zorgverzekering moesten afsluiten, werd onder de vorige president Obama ingevoerd. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde in mei met een minieme meerderheid in met een wijziging van Obamacare. De meeste Republikeinse leden van het huis stemden voor. Alle 193 Democratische leden stemden tegen.