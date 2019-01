Door een botsing tussen een bus en een vrachtwagen zijn maandagavond in de buurt van de Pakistaanse stad Bela, ten noorden van Karachi, zeker 23 mensen om het leven gekomen. Dat meldde de tv-zender Samaa. Zeventien inzittenden raakten gewond, zes van hen zijn er slecht aan toe. Na de crash vlogen beide voertuigen in brand. De hitte was enorm.

De touringcar was met 35 passagiers op weg van Karachi naar Panjgur. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.