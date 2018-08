21.000 mensen gevlucht voor brand Californië

Honderden brandweerlieden strijden in Californië tegen een brand die duizenden huizen bedreigt ten zuidoosten van Los Angeles. Uit voorzorg zijn ongeveer 21.000 mensen geëvacueerd in en rond de plaats Lake Elsinore.

Een woordvoerder van de brandweer zei dat het vuur moeilijk te bestrijden is omdat die voor een deel woedt op hellingen die bedekt zijn met droog struikgewas. Bovendien is de brand door de harde wind in de nacht van donderdag aangewakkerd.

De brand brak dinsdag uit en heeft inmiddels 7200 hectare grond verwoest. Een 51-jarige man is aangehouden op verdenking van het aansteken van de brand. Volgens een commandant bij de vrijwillige brandweer had de verdachte hem twee weken geleden een berichtje gestuurd met de tekst: ‘deze plek zal branden’, meldt CNN.