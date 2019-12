2020 begint in Hongkong met traangas

De politie in Hongkong heeft in de eerste minuten van 2020 alweer traangas afgevuurd. Dat gebeurde toen groepjes betogers in de wijk Mong Kok barricades in brand staken.

Demonstranten waren ook in de aanloop naar de jaarwisseling weer de straat opgegaan. Duizenden mensen vormden ’s avonds lange menselijke ketens. Betogers in Victoria Harbour telden voor middernacht af met de leus: „tien, negen, bevrijd Hongkong. Nu revolutie”.

De autoriteiten in de Aziatische metropool hadden al rekening gehouden met nieuwe protesten. Ze bliezen uit voorzorg het populaire vuurwerkspektakel af. „Dit jaar is er geen vuurwerk, maar waarschijnlijk wel ergens traangas”, voorspelde een 25-jarige man voor de jaarwisseling. „Het voelt voor ons niet echt als oudejaarsavond. We moeten iedere dag verzet leveren.”

In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd. De voormalige Britse kolonie maakt sinds 1997 weer deel uit van China, maar heeft meer zelfstandigheid dan andere delen van het land. Betogers gingen aanvankelijk de straat op om te protesteren tegen een omstreden uitleveringswet, maar kwamen later ook met andere eisen. Ze willen bijvoorbeeld meer democratie.

De hoogste bestuurder in Hongkong, Carrie Lam, zei in een videoboodschap op oudejaarsavond dat de onrust heeft geleid tot verdriet, woede en teleurstelling. „Laten we 2020 beginnen met een nieuw voornemen. Om de orde en harmonie in de samenleving te herstellen. Zodat we samen opnieuw kunnen beginnen.”