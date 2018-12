2018 was rampjaar voor Indonesië

De tsunami die zaterdagavond de stranden rond de Straat van Soenda bereikte, is de laatste van een reeks rampen die Indonesië afgelopen jaar heeft getroffen. Het land kreeg eerder dit jaar al aardbevingen, een tsunami en een vliegramp te verduren.

Meer dan honderd mensen kwamen om het leven toen het toeristische eiland Lombok in augustus werd getroffen door een aardbeving. Een beving met een kracht van 7,5 trof in september Sulawesi, gevolgd door een tsunami en nog eens 170 naschokken. Het dodental werd uiteindelijk vastgesteld op 2000, maar gevreesd wordt dat het feitelijk om 5000 slachtoffers gaat.

Sulawesi en Sumatra kenden dit jaar bootrampen. Een houten veerboot zonk in een diep meer op Sumatra in juni, waardoor 164 mensen om het leven kwamen. Een maand later gebeurde hetzelfde met een pont bij Sulawesi, wat aan 31 mensen het leven kostte.

Bijna tweehonderd mensen kwamen om het leven toen in oktober een toestel van Lion Air in zee stortte tijdens een vlucht van Jakarta naar het eiland Bangka.