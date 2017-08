„2016 streeft 2015 voorbij als warmste jaar”

Het jaar 2016 heeft 2015 voorbijgestreefd als warmste jaar ooit. Oorzaak is de opwarming van de aarde, terwijl broeikasgassen nieuwe hoogten hebben bereikt, blijkt uit een rapport van de Amerikaanse regering.

Het rapport van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), een agentschap van de federale overheid, noemt ook de sterke El Nino-cyclus als een belangrijke factor achter het nieuwe recordjaar van wereldwijde opwarming, sinds de metingen 137 jaar geleden begonnen. Dit verschijnsel zorgt voor opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan. Dit heeft effecten voor het weer in grote delen van de wereld.