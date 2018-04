„2000 rebellen en familieleden weg uit Douma”

Het Russische leger zegt dat dinsdag ongeveer 2000 rebellen van Jaish al-Islam, zowel strijders als hun familieleden, zijn vertrokken uit de Syrische stad Douma. Volgens persbureau Interfax staan nog 4000 anderen klaar om de belegerde enclave in Oost-Ghouta te verlaten.

Het zou daar momenteel rustig zijn. De Russische nieuwsdienst RIA kreeg dat te horen van generaal-majoor Joeri Jevtoesjenko, de leider het Russisch centrum voor vrede en verzoening in Syrië. Deze vertelde dat er verscheidene dagen geen militair optreden meer is geweest in Douma.