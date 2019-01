2000 liter olie in Rijn na aanvaring

Door een aanvaring op de Rijn bij Dormagen is ongeveer 2000 liter dieselolie in de rivier terechtgekomen. De brandweer van Düsseldorf is volgens een woordvoerder met groot materieel uitgerukt om de haveningangen in het gebied af te sluiten met olieschermen. Op de Rijn zelf is de olievlek, die Duisburg nadert, door de hoge stroomsnelheid niet tegen te houden met schermen.

De twee vrachtschepen botsten maandag door nog onbekende oorzaak ter hoogte van Dormagen-Zons frontaal op elkaar, waardoor beide boegen flinke schade opliepen. Uit een sijpelde olie in het water.