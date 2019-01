Door het breken van een dam bij een ijzermijn in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais is het stadje Bramadinho, ten zuiden van Belo Horizonte, overspoeld door een stroom modder en afval. Volgens de brandweer worden er 200 mensen vermist. Het is onduidelijk of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Veel mensen zitten vast in de smurrie die vrijkwam nadat de dijk bezweek.