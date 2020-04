200 Roemenen testen positief op coronavirus in Duitse slachterij

Ongeveer 200 Roemenen die in een Duits slachthuis werken, hebben positief getest op het coronavirus. Volgens het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken werken ze allemaal in een slachthuis in de zuidwestelijke Duitse stad Birkenfeld, waar 500 van de 700 werknemers Roemeens zijn.

De Duitse autoriteiten zeggen dat 300 werknemers zijn besmet met het virus en nu in quarantaine zijn. „Tot dusver zijn er geen precieze gegevens over het staatsburgerschap van de geïnfecteerden, maar de meerderheid (meer dan 200) zijn Roemeense burgers”, zei het ministerie in een verklaring. Het voegde eraan toe dat de meeste van de 200 „geen symptomen of lichte symptomen” hadden.

Roemenen vormen een aanzienlijk deel van de naar schatting 300.000 seizoensarbeiders die jaarlijks naar Duitsland reizen.

Omdat de grenzen in heel Europa gesloten waren vanwege de coronacrisis, moest de Duitse regering eerder deze maand duizenden Roemenen met chartervluchten halen.