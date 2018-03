200 getuigen in beeld bij onderzoek Skripals

De Britse politie heeft ruim tweehonderd mensen in beeld die mogelijk kunnen getuigen over de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Ook neemt de politie circa 240 mogelijke bewijsstukken onder de loep.

Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zei zaterdag dat 250 politiemensen zijn betrokken bij het onderzoek naar de moordaanslag. Ze liet weten dat de twee nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Hun toestand is stabiel. Zij zijn vermoedelijk met een zenuwgas vergiftigd.

Skripal en zijn dochter werden zondag buiten kennis aangetroffen bij een winkelcentrum in Salisbury. Hun vergiftiging roept herinneringen op aan de liquidatie van Alexander Litvinenko. Deze ex-officier van de Russische veiligheidsdienst FSB en voorganger KGB ontsnapte aan vervolging in zijn vaderland door naar Engeland te vluchten. Begin november 2006 werd hij ernstig ziek en hij overleed drie weken later. Hij bleek vermoord met het radioactieve polonium, dat in een hotel in zijn thee was gedaan.