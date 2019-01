200 arrestaties na benzineprotest Zimbabwe

Bij protesten tegen een ruime verdubbeling van de benzineprijs in Zimbabwe zijn dinsdag minstens tweehonderd mensen gearresteerd. Een persoon werd gedood en verschillende demonstranten raakten gewond bij confrontaties met veiligheidstroepen, zei minister van Binnenlandse Zaken Owen Ncube.

Om de protesten neer te slaan had de politie ook met scherp geschoten. In de sloppenwijken aan de rand van de hoofdstad patrouilleerden militairen. In het stadscentrum waren na een oproep van de vakbonden bijna alle winkels gesloten.

De protesten waren gericht tegen de benzineprijsstijging in het weekend en tegen het mislukte economische beleid van president Emmerson Mnangagwa. De regering gaf de oppositie de schuld voor de schermutselingen. Maandagavond hadden onbekenden brand gesticht in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij MDC; er was alleen materiële schade.

Het arme land in zuidelijk Afrika bevindt zich in de ergste economische crisis sinds een periode van hyperinflatie tien jaar geleden. De regering heeft nu de prijs van één liter benzine verhoogd van ongeveer 1,30 Amerikaanse dollar naar 3,33 dollar (ongeveer 2,90 euro).