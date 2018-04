20 doden door busongeluk Egypte

Door een busongeluk in Egypte zijn twintig mensen om het leven gekomen. Het voertuig kwam op een weg door de woestijn in het zuiden van het land, niet ver van Luxor, in botsing met een vrachtwagen. Volgens de plaatselijke autoriteiten heeft de bus vermoedelijk een klapband gekregen waardoor de chauffeur de macht over het stuur kwijtraakte.

Verkeersongelukken zijn in Egypte aan de orde van de dag. Vaak zijn ze een gevolg van roekeloos rijden of de slechte staat van het wegennet. Elk jaar zijn er duizenden doden te betreuren.