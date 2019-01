2 uur gesprekken gecrasht Lion Air toestel

Indonesische onderzoekers beginnen volgende week met het afluisteren van meer dan twee uur aan gesprekken op de cockpitvoicerecorder van het Lion Air-toestel dat in oktober crashte in de Javazee. Daarmee hopen ze de oorzaak te ontrafelen van de ergste luchtvaartramp in het land in tientallen jaren.

Het National Transportation Safety Committee verwacht dat de transcriptie van de 124 minuten durende opname tegen dinsdag klaar zal zijn, zei Nurcahyo Utomo, de hoofdonderzoeker bij het bureau, vrijdag. De kwaliteit van de opnames van de laatste vlucht die minder dan 15 minuten duurde, is goed, zei hij.

De onderzoekers kunnen twee tot drie maanden nodig hebben om de opnames te analyseren in combinatie met de bevindingen van de vluchtgegevensrecorder die in november is teruggevonden. Het toestel van Lion Air, een Boeing 737 Max, stortte kort na het opstijgen op 29 oktober in de Java-zee. Alle 189 mensen aan boord kwamen om het leven.