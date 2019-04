190 miljoen Indonesiërs naar de stembus

Zo’n 190 miljoen stemgerechtigde Indonesiërs mogen woensdag naar de stembus. Dan worden zowel landelijke als lokale verkiezingen gehouden in de enorme eilandenstaat. Dat gaat gepaard met een logistieke megaoperatie. De autoriteiten zetten vliegtuigen, speedboten en zelfs paarden en olifanten in om stembussen te transporteren.

De verkiezing geldt als een van de grootste in de wereld. Indonesië bestaat uit zo’n 17.000 eilanden en om alle kiezers te bedienen worden ongeveer 800.000 stembureaus geopend. In totaal doen 245.000 kandidaten mee, onder wie zittend president Joko ‘Jokowi’ Widodo (57) en zijn uitdager: oud-generaal Prabowo Subianto (67). Hij probeerde in 2014 ook al om president te worden, maar verloor van Widodo.

Widodo, die bekendstaat als een gematigde hervormer, heeft volgens peilingen goede kaarten om herkozen te worden. Hij spande zich in de aanloop naar de verkiezingen in om conservatieve kiezers aan zich te binden. De president ging op pelgrimstocht naar Mekka en koos de uiterst conservatieve Ma’ruf Amin (76) als zijn vicepresidentskandidaat. Zo’n 88 procent van de circa 260 miljoen Indonesiërs is moslim.

Het wordt vermoedelijk woensdag al duidelijk wie zich de volgende president van Indonesië mag noemen. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt in mei verwacht.