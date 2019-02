19 miljoen voor onterechte levenslange straf

Een ten onrechte veroordeelde man die 39 jaar in de gevangenis in Californië heeft gezeten, ontvangt miljoenen aan schadevergoeding. De stad Simi Valley kwam met de 71-jarige Craig Coley een compensatiebetaling overeen van ongeveer 19 miljoen euro (21 miljoen dollar), aldus een verklaring van de autoriteiten dit weekeinde. De stad heeft hiermee vermeden dat het tot een proces komt.

Coley werd in 1978 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een dubbele moord op zijn 24-jarige ex-vriendin en haar 4-jarige zoon. Hij hield altijd vol dat hij onschuldig was. Uit een DNA-test -bleek later dat hij de misdaad niet kon hebben gepleegd. Coley kwam in november 2017 vrij nadat de toenmalige gouverneur van Californië, Jerry Brown, gratie verleende.