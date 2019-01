180 wegen Oostenrijk door sneeuw onbegaanbaar

Na nieuwe sneeuwval zijn maandag in Oostenrijk ongeveer 180 wegen onbegaanbaar. In onder meer de deelstaten Voralberg, Salzburg en Tirol geldt code 5 voor lawinegevaar, dat is het hoogste waarschuwingsniveau.

Alleen al in Salzburg zijn sinds zondagavond 17.000 mensen afgesneden van de buitenwereld, meldde het Oostenrijkse persbureau APA. Aan de noordkant van de Alpen is in 24 uur tijd tussen de 20 en 60 centimeter sneeuw gevallen. Voor maandag wordt nog 30 tot 50 centimeter extra sneeuw verwacht.