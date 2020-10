180 dode bruinvissen spoelden in 2019 aan in Duitsland

Langs de Duitse Oostzeekust werden volgens het ministerie van Milieu in 2019 minstens 180 dode bruinvissen gevonden. De bruinvissterfte zou volgens de Duitse groene partij Die Grünen een directe oorzaak zijn van slechte controle op beschermde maritieme gebieden.

„Deze dode dieren zijn het directe gevolg van een mislukt maritiem beleid”, zei Steffi Lemke van Die Grünen, die om de informatie had gevraagd bij het ministerie van Milieu. „Het is een politiek schandaal dat er in deze beschermde gebieden nog intensiever wordt gevist dan in de gebieden daarbuiten.”

Lemke waarschuwt in de Augsburger Allgemeine dat de bruinvis met uitsterven bedreigd wordt. Ook andere zeezoogdieren, zoals zeehonden spoelden dood aan. Daarom pleit ze voor strengere regels in de Noord- en Oostzee zoals een visverbod.

Het sterftecijfer is het op twee na hoogste aantal sinds het begin van de meting. In 2016 en 2018 spoelden meer dan 200 bruinvissen aan. Volgens het ministerie van Milieu is het aantal uit 2019 slechts een voorlopige inschatting, omdat de onderzoeken zijn onderbroken vanwege het coronavirus.