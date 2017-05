18-jarige moslim doodt respectloze neonazi’s

Een achttienjarige jongen heeft in de Amerikaanse stad Tampa (Florida) twee vrienden uit het neonazi-milieu om het leven gebracht omdat ze geen respect toonden voor zijn bekering tot de islam. Dat verklaarde de verdachte volgens de Tampa Bay Times maandag tegen de politie. Hij voelde zich eerder ook aangetrokken tot het rechts-extremistisch gedachtegoed maar nam afstand toen hij de Koran ontdekte en moslim werd.

De jongeman zei woest te zijn over de vooroordelen die er in de wereld bestaan over islamitische gelovigen. Hij wilde met een gijzelingsactie „aandacht vragen voor zijn bezorgdheid daarover”, aldus een politiewoordvoerder. „Hij wilde dat CNN kwam.”

De bekeerling hield vrijdagavond in een winkel drie mensen onder schot en riep dat hij „de Amerikaanse bombardementen op moslimlanden zat was”. Hij zei tegen de gijzelaars ervaring te hebben met doden maar gaf zich uiteindelijk zonder geweld over aan de politie.

In het huis dat hij deelde met de slachtoffers werden hun lijken aangetroffen, maar ook materiaal om bommen te maken en een ingelijst portret van van de rechts-extremist Timothy McVeigh. Deze pleegde in 1995 een aanslag op een overheidsgebouw in Oklahoma City die 168 levens eiste.