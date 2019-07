18 jaar cel voor Brit die pedonetwerk verzon

Een Brit die zich voordeed als slachtoffer van een machtig pedofielennetwerk, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar. De 51-jarige Carl Beech had allerlei prominente Britten valselijk beschuldigd van betrokkenheid bij kindermisbruik, berichten Britse media.

Beech beweerde tientallen jaren geleden te zijn misbruikt, onder meer in appartementen in de buurt van het parlement. Ook zei hij dat de pedofielenbende drie kinderen had gedood. De politie noemde zijn verhaal in eerste instantie „geloofwaardig” en Beech claimde zo’n 22.000 pond aan compensatie.

Het onderzoek naar de beschuldigingen kostte uiteindelijk miljoenen en leidde niet tot arrestaties. Ook bleek dat Beech zelf afbeeldingen van kindermisbruik op zijn pc had staan. Aanklagers rekenden hem aan dat hij de mensen die hij beschuldigde en hun gezinnen veel leed heeft berokkend. Bij meerdere mensen is huiszoeking gedaan als gevolg van zijn leugens.