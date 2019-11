18 doden door bliksem in Pakistan

In Pakistan zijn vrijdag achttien doden gevallen door blikseminslagen. Dat gebeurde in de Tharwoestijn, bij de grens tussen Pakistan en India. De lokale politie noemt het dodenaantal „ongekend”. Ook werden meerdere huizen verwoest door het noodweer.

Vanuit de stad Karachi is een hulpactie voor de getroffen dorpen op touw gezet. Er worden onder meer tenten en dekens uitgedeeld.

Normaal gesproken komen in Pakistan gemiddeld drie mensen per jaar om door blikseminslagen. De Tharwoestijn is een van de armste gebieden van Pakistan.