17 migranten op weg naar Spanje omgekomen

Zeker zeventien migranten zijn omgekomen toen ze op drie verschillende boten vanuit Noord-Afrika de oversteek waagden naar de Spaanse kust. Het dodental kan volgens onder meer de krant El Pais nog stijgen omdat er ook nog zeventien opvarenden worden vermist. Het zoeken naar hen gaat dinsdag door.

De Spaanse kustwacht meldde maandagavond aan boord van twee schepen dertien doden te hebben gevonden. Het is onduidelijk hoe zij om het leven zijn gekomen. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Tachtig opvarenden werden opgepikt. Zij zijn naar de Spaanse exclave Melilla in Marokko gebracht.

In de Straat van Gibraltar kapseisde een derde vaartuig in het zicht van het strand van Barbate, ten zuiden van Cádiz, na een rots te hebben geraakt. Vier personen verdronken, 22 konden zich in veiligheid brengen.