17 doden door bombardement Oost-Ghouta

Door een luchtaanval op Arbin in Oost-Ghouta zijn vijftien kinderen en twee vrouwen om het leven gekomen. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten maandagavond bekendgemaakt. De slachtoffers hadden zich verstopt in de kelder van een school in deze stad, die nog door Syrische rebellen wordt gecontroleerd. Meer dan vijftig personen raakten gewond door het bombardement.

Damascus houdt vol dat het regeringsleger alleen doelen van militanten bestookt en beschuldigt de verzetsgroeperingen ervan burgers tegen hun zin vast te houden. Die ontkennen dat.