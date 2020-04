17.000 zelfgemaakte mondmaskers verdeeld in gevangenissen België

In de Belgische gevangenissen zijn 17.000 mondmaskers verdeeld onder het personeel en onder de gedetineerden die werken in de voedingsketen. Het gaat om mondmaskers die door gedetineerden zelf werden genaaid, in de ateliers van de gevangenissen. Dat meldt de woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Naar aanleiding van de corona-uitbraak hebben gedetineerden zich de afgelopen weken achter de naaimachine gezet om mondmaskers te produceren. Normaal gesproken worden daar kussenslopen, parasols, hemden, sweaters en broeken gemaakt. Burgers en bedrijven hadden voor de actie extra naaimachines geschonken.

De coronacrisis heeft de afgelopen weken her en der tot onrust in gevangenissen geleid. „Dit zorgt ervoor dat zowel het personeel als de gedetineerden zich beter beschermd voelen”, aldus de woordvoerster. Er zijn in België vier gedetineerden die positief op het longvirus hebben getest.