16 doden bij aanval op moskee in Burkina Faso

Bij een aanval op een moskee in de stad Salmossi in Burkina Faso zijn zestien doden gevallen. Twee mensen verkeren nog in levensgevaar. De aanval in het noorden van Burkina Faso vond vrijdagavond plaats, maakte de politie zaterdag bekend.

Gewapende mannen gingen vrijdagavond de moskee binnen en schoten daar in het rond. Dertien mensen kwamen ter plekke om het leven, drie slachtoffers bezweken later aan hun wonden.

Het centraal Afrikaanse land wordt sinds 2015 geteisterd door jihadistische aanslagen. Veel jihadisten zijn in de afgelopen jaren vanuit buurland Mali naar Burkina Faso gegaan. Salmossi ligt dichtbij de Malinese grens.

Ongeveer 486.000 mensen zijn de afgelopen maanden op de vlucht geslagen voor het geweld.