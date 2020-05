16.000 kuikens dood door brand in Vlaamse kippenstal

In een kippenstal in de Vlaamse plaats Nieuwerkerken zijn bij een brand 16.000 kuikens van vier weken oud omgekomen. De brandweer ontdekte bij aankomst maandagmorgen dat de dakisolatie van de stal vlam had gevat. De dakbedekking bleek deels uit asbesthoudende platen te bestaan. De brand veroorzaakte een verstikkende rook.

Buren van de kippenstal in Belgisch-Limburg kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden terwijl de brand woedde en ook nog na het blussen. Door een gunstige windrichting viel de neerslag van mogelijke asbest op een achterliggend weiland. De gemeente stelt een asbestonderzoek in. De oorzaak van de brand is nog onbekend.