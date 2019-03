1500 zeldzame schildpadden in bagage gevonden

Ruim 1500 zeldzame schildpadden zijn op de luchthaven van de Filipijnse hoofdstad Manilla door de douane onderschept. De dieren zaten in de bagage van een Filipijnse passagier verstopt tussen kleding en schoenen. De verdachte was van plan de dieren het land binnen te smokkelen.

De schildpadden hebben een waarde van omgerekend 80.000 euro. Ze waren vanuit Hongkong vervoerd. Van een deel van de dieren was de bek met ducttape dichtgeplakt. Onduidelijk is nog hoeveel schildpadden de smokkel overleefd hebben. De smokkelaar is gevlucht en nog niet aangehouden.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de Filipijnen een belangrijk internationaal knooppunt voor smokkelaars en handelaars van zeldzame dieren.