1500 extra militairen VS naar Midden-Oosten

De Amerikaanse president Donald Trump stuurt wegens de toenemende spanningen met Iran ongeveer 1500 extra militairen naar het Midden-Oosten. Hij zei vrijdag dat de maatregel vooral wordt genomen om de Amerikaanse troepen te beschermen die nu al in het Midden-Oosten zijn.

Waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan had donderdag al laten doorschemeren dat Washington ’‘ter afschrikking’’ meer militairen naar het Midden-Oosten zou sturen.

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran is sterk verslechterd sinds Trump is aangetreden. Hij trok zijn land een jaar geleden terug uit de nucleaire deal met Teheran en heeft weer omvangrijke sancties ingesteld. Ook voerden de VS hun militaire aanwezigheid op in de Perzische Golf.